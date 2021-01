Die Rückkehr des Spießer-Outfits: das Polohemd

In den späten Zwanzigerjahren dann die zündende Idee. Warum nicht das schwere Material durch einen leichteren Piqué-Stoff ersetzen, der nicht nur atmungsaktiv, sondern auch robust wäre? Ganz neu war sie freilich nicht. Schon Ende des 19. Jahrhunderts sollen britische Kolonialherren beim Polospielen auf Kurzarmshirts mit Kragen vertraut haben.

Das Polohemd war geboren

Auch Lacoste zeigte sich fortan in Shirts, die er zunächst nur „pour moi“, also für sich selbst anfertigen ließ, am Tennisplatz. 1933, nach Ende seiner Karriere, gründete er sein gleichnamiges Modeunternehmen, um sein geliebtes Kleidungsstück der Masse zugänglich zu machen. Das heutige Polohemd war geboren. Bereits 1939 verließen pro Jahr 300.000 Lacoste-Polos das Lager. Das in Anlehnung an seinen Spitznamen „Alligator“ mit einem Krokodil-Logo bedruckte Oberteil war zum Bestseller geworden – jedoch vor allem abseits des Rasens.