Premiere: Australian Fashion Week zeigt erstmalig Plus-Size-Show

Jahrzehntelang herrschten in der Modewelt festgelegte Schönheitsideale vor. Frauen weltweit eiferten einem bestimmten körperlichen Ideal nach: Sie sollten so groß, so weiß und vor allem so dünn wie möglich sein. Endlose Beine, definierte Bauchmuskeln und eine wallende Mähne galten als unumstrittene Messlatte für Schönheit.

In den letzten Jahren ist Vielfalt zur Devise in der Modeindustrie geworden. In der 17. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM) wurden dieses Jahr etwa die Castingregeln ausgeweitet. Erstmals befanden sich unter den vorab ausgewählten Top-31-Kandidatinnen ältere Frauen. Und die amerikanische Sängerin Lizzo veröffentlicht heute, am 12. April 2022, ihre Shapewear-Linie "Yitty", die in den Konfektionsgrößen XS bis 6XL erhältlich sein wird.

Nun wird es zum ersten Mal in der 26-jährigen Geschichte der australischen Modewoche, die von 9. bis 13. Mai stattfindet, in diesem Jahr auch eine eigene Show für Plus-Size-Kleidung geben.