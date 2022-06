Pierre Cardin wäre 100 geworden: Überraschung in Venedig

Der Palazzo Bragadin liegt direkt am Kanal Rio de San Lio mitten in Venedig. Den Prachtbau, in dem einst auch der venezianische Schriftsteller und Abenteurer Giacomo Casanova lebte, nannte auch der französische Modeschöpfer Pierre Cardin sein Zuhause. Dort hielt er sich gerne auf - wenn er nicht gerade in Paris oder an der Côte d“Azur weilte. Am Samstag (2. Juli) wäre der vor anderthalb Jahren gestorbene Designer und Geschäftsmann 100 Jahre geworden.

Ein Jubiläum, das in Venedig mit einem großen Defilee gefeiert wird. Denn Cardin wurde in Treviso geboren, nur rund 40 Kilometer von der italienischen Lagunenstadt entfernt.

Original-Kreationen

Die Schau, für die der Palast mit der roten Fassade in einen riesigen Laufsteg verwandelt wird, verspricht Überraschungen. Man werde neben neuen Modellen auch Original-Kreationen aus allen Epochen zeigen, angefangen von den 50er Jahren bis 2020, sagte Rodrigo Basilicati-Cardin, der Großneffe des Designers, der Deutschen Presse-Agentur.

Der wohl französischste aller italienischen Modeschöpfer kam mit seinen Eltern früh nach Frankreich, wo er eine Schneiderlehre begann und 1936 die französische Staatsangehörigkeit erhielt. Bis kurz vor seinem Tod im schicken Neuilly-sur-Seine bei Paris im Alter von 98 Jahren am 29. Dezember 2020 war er noch aktiv.