Topmodel Bella Hadid ließ sich Kleid auf nackten Körper sprühen

Die 25-Jährige sorgte für einen denkwürdigen Auftritt bei der Show des Labels Coperni in Paris: Statt in einem Designerkleid erschien Bella Hadid am Freitagabend nur in einem String bekleidet auf dem Laufsteg. Anschließend wurde sie live vor Publikum von drei Männern mit einer Sprühflasche "angezogen".