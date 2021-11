Parfum-Experten: So hat sich der Duftgeschmack der Männer geändert

Für Paul Divjak lässt sich ganz allgemein sagen: „Parfum hat kein Geschlecht. Was gefällt, kann und sollte (auf)getragen werden.“ Was die Beziehung von Männern zum Inhalt ihrer Flakons angeht, beobachtet der Duftpoet sehr wohl einen Unterschied: „Frauen tragen eher unterschiedliche Parfums zu unterschiedlichen Anlässen und Jahreszeiten. Männer scheinen mehr einem einzigen Duft die Treue zu halten.“

Wie Mann in der Fülle an ständigen Parfum-Neuerscheinungen den perfekten Duft für sich findet? „Wenn wir uns vom Getöse des Marketings und stereotypen Verkaufsargumenten sowie überkonzentrierten und lauten Parfums nicht beeindrucken lassen, ist schon einmal viel gewonnen“, sagt Paul Divjak. Und gibt zum Abschluss des Gesprächs noch einen Rat zur Vermeidung eines typischen Fauxpas: „Wenn dich ein Duft anspricht, vertraue darauf, dass weniger mehr ist. Es ist die richtige Dosierung, die über Anmut oder Zumutung eines Duftes entscheidet. “

Fünf KURIER-Nasen testen neue Männerdüfte

"Sauvage Elixir" von Dior: Mein Kollege gegenüber kann sich in den kommenden Wochen nicht vor mir verstecken. Denn ich habe Florian P. (ganzer Name mir bekannt) mit Sauvage Elixir eingesprüht, der Duft hängt seit Tagen in der Luft wie eine Wolke bei Windstille. Je öfter man daran schnuppert, desto eher gewöhnt sich die Nase an Holznote und Lavendel-Spritzer. Sicherlich kein Duft, den man sich in Dior schmieren kann. Alexander Strecha

"Hero" von Burberry: Ich verwende immer jenen Duft, den mir jemand geschenkt hat. Nicht ich suche das passende Parfum für mich, ich füge mich dem aktuellen Duft: Ist er süß, bin ich Zucker, ist er herb, werde ich Moschus. „Hero“ macht mich frisch (Zedernholz), zum Earl Grey (bergamottig), zum Jim Tonic (wacholdrig). Laut Beschreibung auch zum modernen Helden als Metapher für ein Fabeltier aus Mann und Pferd. Das wiehernde Resümee: riecht un- aufdringlich gut. Axel N. Halbhuber

"Scandal" von Jean Paul Gaultier: Süchtig machen soll sie, frohlocken die Schöpfer dieser Duft-Kreation. Und „Holzig-orientalisch“ riechen. Sagen wir so: So aufdringlich, wie die Verpackung daherkommt, ist „Scandal“ nicht. Aber auch nicht das, was ich an Männerdüften mag, nämlich herb und frisch. „Scandal“ riecht ein bisserl kitschig. Süchtig werde ich davon eher nicht. Aber wer sich einen Flakon mit goldenem Krönchen ins Bad stellt, mag das ja möglicherweise. Barbara Mader

"William Penhaligon" von Penhaligon's: Schon der erste Schnupperkurs führt einen in die Winkel der Paläste des einstigen britischen Weltreichs. Die Note, verwurzelt-zitronig-edelhölzern, ist erhebend und trügerisch: Nein, der Geist aus der Flasche macht einen nicht im Geweih-Umdrehen zum Gutsherrn mit Gestüt und vom Butler eingetragenen Tweed, aber man riecht so. „Portraits“ von Pen-haligon’s (125 Regent Street, Lon- don, seit 1870) ist nicht preiswert, aber den Preis wert. Dieter Chmelar

"Phantom" von Paco Rabanne: Exklusiv, süß dieses Eau de Toilette aus Paris. Sagen wir: für den Besuch einer Vorstellung von „Le Fantôme de l'Opéra“. Doch ich rate dringend zu Feingefühl: Wer zu viel sprüht, den bestraft das Phantom sofort. Zu viel vom Guten wirkt billig. Über das Flacon wäre dann noch zu reden: Ältere Semester mag es an R2-D2 erinnern, den netten Roboter aus „Star Wars“. Im Badezimmer könnte es jedoch einen Krieg mit der Liebsten eintragen. Uwe Mauch