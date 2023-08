Wie mit einem Papierkleid zum Wegschmeißen Fast Fashion begann?

Eröffnung am 29. 8., 19 Uhr, im Wiener Museum für Angewandte Kunst (MAK).

Ab 18 Uhr: Podiumsdiskussion "How can we consume fashion responsibly?"(in Deutsch und Englisch)

mit Alec Leach, Autor von The World Is On Fire but We’re Still Buying Shoes,

Madeleine Alizadeh, Gründerin dariadéh und Content Creator

Sabinna Rachimova, Gründerin, Dozentin, Beraterin, SABINNA, Fashion Revolution Austria

moderiert von Lara Steinhäußer, Kuratorin MAK Sammlung Textilien und Teppiche