Näher zum Himmel: Die Geschichte der Plateauschuhe

Bei Männern, die Plateauschuhe mit Absätzen trugen, „handelt es sich in der Extremausprägung jedoch vor allem um Bühnenfiguren. In der Alltagskleidung scheint Geschlechtscodierung weiterhin bis heute stark verbreitet – erkennbar zum Beispiel im Umstand, dass fast ausschließlich Frauen hohe Absätze tragen“.

Etwas später schlüpften die Anhänger der Gothic-Szene mit kühler Begeisterung in ganz hohe Stiefel – oft auch mit großen Schnallen, die von der Fetisch-Szene übernommen wurden. Das wiederum inspirierte etwa Punk-Pionierin Vivienne Westwood. Diese schickte Naomi Campbell bei ihrer Show 1993 in Paris mit extrem hohen, geschnürten Plateaustiefeln auf den Laufsteg. Das Top-Model stolperte und fiel hin. Das sollte übrigens später öfter auf den Runways der Welt vorkommen, dass die Damen wegen hoher Absätze umknickten und trotzdem einen bemüht ernsthaften Gesichtsausdruck aufsetzten.

Anfang bis Mitte der 90er steppten neben dem Bär auf einmal auch Sneaker mit Plateau-Sohlen auf den Tanzböden der großen Raves. Die Buffalo Boots waren da – die dann ein paar Jahre später schwer in Verruf kommen sollten. Was wenige wissen: Angestoßen hat den Trend der schrille Frankfurter Techno-DJ Sven Väth, der mit dem Buffalo-Gründer befreundet war. Väth war damals der Szene-Superstar und was er machte, setzte Trends bei jungen Menschen.

Großraum-Disco und Talkshow

Die damals bei wohl noch jüngeren Menschen – hauptsächlich Mädchen – schwer angesagten Spice Girls entdeckten ebenfalls die Buffalos. Und zeigten der Welt, dass man auch mit 10 bis 15 Zentimeter hohen Sohlen hyperaktiv herumhopsen kann. In den späteren Neunzigern waren die Schuhe omnipräsent, bevor sie nur mehr noch auf deutschen Privatsendern in Nachmittags-Talkshows und in Großraum-Discos zu sehen waren. Dann hatte die Modewelt eine Weile genug davon.