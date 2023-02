Outfit-Inspiration: Das tragen Frauen zur Fashion Week in Kopenhagen

Wenn von Modewochen die Rede ist, spricht man meist von Mailand, London, New York und Paris - die vier Städte gelten als die wichtigsten Austragungsorte. Doch in den vergangenen Jahren hat der dänische Ableger immer mehr an Relevanz gewonnen.

Zum einen, weil die Veranstalter des mehrtägigen Events in Kopenhagen wie kein anderer sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Neben einem Designpreis für nachhaltige Modemacher wird auch bei den Locations und der restlichen Organisation großen Wert auf einen möglichst kleinen ökologischen Fußabdruck gelegt.

Sehenswert sind auch jene Outfits abseits der Laufstege: Däninen sind bekannt für ihren lässigen Stil, der häufig kräftige Farben beinhaltet. Auch Minimalismus spielt in den Kleiderschränken eine große Rolle. "Natürlich interessieren wir uns für Trends, aber wir tragen sie nicht von Kopf bis Fuß", erklärte Stylistin und Influencerin Pernille Teisbaek einst den Stil der Skandinavierinnen im KURIER-Interview.

"Wir integrieren sie so in unseren Kleiderschrank, dass sie auch zu unseren bereits vorhandenen Teilen passen." Viele Menschen können sich laut der Dänin mit dem Stil der Skandinavierinnen identifizieren, weil sie sich in ihren Outfits wohlfühlen. "Man sieht uns an, dass wir Freude an der Mode haben – und uns nicht nur für diesen einen Anlass so gekleidet haben."

Ein Blick auf die besten Looks, die es in den vergangenen Tagen auf den Straßen Kopenhagens zu sehen gab: