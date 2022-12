Neue Trendfrisur Baby Curtain Bangs: (K)ein Haarunfall?

Eine neue Lebensphase, ein neues Jahr: Bester Zeitpunkt für eine Typveränderung. Manchmal reicht es schon, sich von ein paar Haarsträhnen loszusagen, um sich wie ein neuer Mensch zu fühlen. Ähnlich ergeht es Emily Cooper, der Protagonistin der Serie "Emily in Paris", die sich in der aktuellen Staffel nach einer Trennung in einer Kurzschlussreaktion selbst einen Pony schneidet. Oder "Trauma-Bangs", wie sie Emilys beste Freundin nennt.

Als Trauma-Bangs würde man eher den Pony-Stil bezeichnen, der aktuell die Runden macht. Er nennt sich aber "Mini Curtain Bangs". Eine Weiterentwicklung der glamourösen Curtain Bangs, die von 60er-Jahre-Ikonen wie Brigitte Bardot getragen wurden. Ein langer Pony, der, in der Mitte geteilt, das Gesicht wie ein Vorhang umrahmt.