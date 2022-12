Umstyling: "Emily in Paris" feiert jetzt eine bessere Mode-Party

Von Realismus hält die Hitserie „Emily in Paris“ ( (seit 21. Dezember auf Netflix) nicht allzu viel. Das beweist alleine die Tatsache, dass Emily Cooper als junge Mitarbeiterin einer Marketing-Agentur mehr als 100.000 Euro im Jahr für Kleidung ausgibt, wie aufmerksame Zuschauer errechnet haben.

Der Leitspruch von Marylin Fitoussi, die jahrelang Assistentin der legendären „Sex and the City“-Kostümbildnerin Patricia Field war und seit der dritten Staffel für die Outfits von Emily und Co. hauptverantwortlich ist: „Die wichtigste Lektion, die ich von Patricia gelernt habe, war ihr Motto ’Wir kümmern uns nicht um die Realität’“.