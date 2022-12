Kim Kardashian: Diese Uniform tragen ihre Angestellten

Doch nicht nur die Einrichtung ist relativ farblos. Auch die Kardashian-Angestellten fallen nicht durch grelle Outfits auf, merkt die Interviewerin an: "Die Leute, die hier arbeiten sind alle farblich koordiniert. Ist das Absicht?" - "Absolut", erwidert Kardashian. "Es ist meine Uniform." Aber nicht im herkömmlichen Sinn. Es gibt eine Farbpalette: Grau, Grau-Meliert, Schwarz, Navy, Weiß, Creme, Khaki. In diesem Spektrum dürfen sich ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bewegen, sagt sie. Kaum auszudenken, wenn sich ein Mitarbeiter im knallroten Shirt seinen Morgenkaffee aus der beigen Küche holen würde. Da wäre die Zen-Stimmung ganz schnell durcheinandergewirbelt.

Immerhin, so Kardashian, hat sie das Thema mit ihrem Team vorab besprochen und gefragt, was sie davon halten würden. "Sie sagten: 'Das würde unser Leben so viel einfacher machen!'" Hin und wieder werden ihre Angestellten aber vielleicht doch ihren eigenen Stil auch im Büro ausleben dürfen. "Vielleicht dürfen sie sich in Zukunft am Geburtstag anziehen wie sie wollen."