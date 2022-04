Neue Minister-Frisur: Martin Polascheks lange Haare sind ab

Dass Politikerfrisuren zwar nicht das wichtigste, aber doch ein emotionales Thema sind, musste Martin Polaschek früh in seiner Funktion als Minister feststellen. Viel wurde in den sozialen Medien über seine schulterlangen Haare diskutiert, sogar in der ZIB 2 wurde der Wissenschaftsminister darauf angesprochen. Ja, der erste Minister mit langen Haaren seit dem Jahr 2007 sorgte für Aufsehen.

"Der Sommer kommt"

Nun scheint dem 56-Jährigen der Sinn nach etwas Neuem gestanden zu sein. Bei einem Termin in seinem Büro am Mittwochmorgen zeigte sich Polaschek erstmals mit seiner brandneuen Kurzhaarfrisur.