Neue Haarfarbe: So sieht Kendall Jenner nicht mehr aus

Hat sie sich von ihrer Freundin Gigi Hadid inspirieren lassen? Im Vorjahr trug das eigentlich blonde Topmodel ihre Haare plötzlich rötlich und viel dunkler.

Eine ähnliche Haarfarbe ist jetzt auch an Kendall Jenner zu sehen. Die sonst dunkelbraune Trendsetterin zeigte sich am Laufsteg von Prada erstmals mit hellerer, rot-brauner Haarpracht. Auch privat zeigte sich Jenner in Paris anschließend in den neuen Look.

Ob die extrem dunklen Haare tatsächlich aufgehellt wurden, oder es sich um eine Perrücke handelt, ist nicht ganz klar. Jedenfalls scheinen rötliche Mähnen derzeit durchaus angesagt.