Mode-Krönung: Warum Camilla nun sogar aufs Vogue Cover darf

Sie nutzte auch nie irgendwelche neuesten Trends, um sich neu zu erfinden und hat ihren eigenen durchaus mutigen Stil gefunden. Grund genug also, um am endlich am Cover der Vogue zu erscheinen.

Camilla mag schlichte Kleider von Anna Valentine und die Weiblichkeit von Edina Ronay, beides kleine britische Marken. Und sie liebt ihre Perlen, wie viele der britischen Oberschicht, urteilt Shulman.

Eisige Farben

Kühle Farben wie helles Blau, helles Rosa, Rouge-Töne und Creme schmeicheln ihrem Haar und ihrem Teint. Diesen zarten und zurückhaltenden Look schneint sie über Jahre perfektioniert zu haben.

Bezüglich ihres Covers und ihrer zukünftigen Rolle als Königin meint Shulman : "Sie bewegt sich auf einem schmalen Grat zwischen sich selbst treu zu bleiben und gleichzeitig zu erkennen, dass sie bereit ist, in eine stärker unter die Lupe genommene Rolle zu schlüpfen."