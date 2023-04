Met Gala 2023: Stylisten reißen sich um alte Lagerfeld-Kleider

Neues von Karl Lagerfelds eigener Marke

Neues gibt es auch von der Marke Karl Lagerfeld. Anlässlich der Met Gala hat das Label eine eigene Kollektion für das Event entworfen. Neben Kleidern in Schwarz, Weiß und Rot, wird es auch eine limitierte Edition von 77 weißen Hemden geben. Jedes dieser Unikate ist individuell mit Skizzen von Karl Lagerfeld bedruckt.

"Karl Lagerfeld" war einst das einzige Label, das Lagerfeld selbst gehörte und nun sein langjähriger Geschäftspartner und Freund Pier Paolo Righi leitet.

Das lange als verstaubt geltende Label brachte er ab 2011 auf Schiene, hat jahrelang Tür an Tür mit dem legendären Designer gearbeitet.



Der in der Nähe von Stuttgart aufgewachsene Deutsch-Italiener steht hinter allem, was mit Karl Lagerfelds Namen nun gemacht wird. "Eine große Ehre, aber auch eine immense Verantwortung", wie er zugibt. Righi will nicht weniger als eine unsterbliche Marke schaffen – mit Mode und Accessoires, aber auch mit Hotels, Wohnanlagen und einem Museum.

Zur Met Gala werden wohl einige Promis das Label tragen.