Lagerfeld ist wieder da - seine Ziehsöhne warten auf Millionen

In den Erbdiskussionen neu aufgetaucht ist nun Caroline von Monaco – jahrzehntelang eine innige Freundin des deutschen Ausnahmetalents. „Es wird erwartet, dass sie eine Reihe von Schnickschnack und persönlichen Gegenständen erhält“, so der Filmemacher.

Serie über Karriereanfänge

Nicht nur eine Dokumentation lässt die Fashion-Legende wieder präsent werden, auch die Dreharbeiten zur Disney+ Serie „Kaiser Karl“ sind gerade gestartet, die sich um das frühe Leben des redseligen Workaholics drehen. Schauspieler Daniel Brühl wird den Designer mimen, dem nun auch eine große Modegala und Ausstellung im Mai gewidmet wird.

Auf der wichtigsten Modeparty des Jahres – der Met Gala in New York – lautet das diesjährige Motto „Karl Lagerfeld – A Line of Beauty“. Wer von Karls Ziehsöhnen und potenziellen Erben eingeladen wird, bleibt fraglich.