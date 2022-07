Mariah Carey bis Sharon Stone: Stars brezelten sich für Dolce & Gabbana-Show auf

Drew Barrymore hüllte sich in einen Rot-Pink-Mix aus Tüll und setzte sich Haarschmuck auf, Sharon Stone griff zu Satinhose mit Schleppe und dazu eine goldfarbene Korsage. Und Helen Mirren schmiss sich in ein glänzendes Multicolor-Kleid mit Puffärmeln.

Daueraktiv auf Instagram war Heidi Klum an diesem Abend. Das Model war ebenfalls eingeladen und feuerte ihre Tochter Leni an, die an diesem Abend auf dem Laufsteg zu sehen war.