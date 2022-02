London Fashion Week: Florentina Leitner zeigt ihre neue Kollektion

Aktuell wird Leitners Mode gr√∂√ütenteils in England verkauft. In √Ėsterreich sind ihre Designs in ihrem Onlineshop und bei Wolfmich in der Gumpendorferstra√üe in Wien erh√§ltlich. Im KURIER-Interview beschreibt Leitner ihre Mode als farbenfroh, verspielt und extrovertiert.