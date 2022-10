Kristen Stewart verkörpert neue Kollektion von Chanel

Das Modehaus Chanel hat mit Schauspielerin Kristen Stewart seine Entwürfe für die kommende Frühjahr/Sommer-Saison im Grand Palais Éphémère in Paris vorgestellt. In einem Schwarz-Weiß-Film des Fotografen-Duos Inez & Vinoodh war Stewart in sechs verschiedenen glamourösen Looks zu sehen. Die Aufnahmen wurden an die Wände eines ovalen, durchgehend schwarzen Raums projiziert, die als 360-Grad-Leinwand dienten. Die Schauspielerin saß während der Show in der ersten Reihe.