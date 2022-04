Kommt jetzt die sexy Lingerie für den Mann?

Die Geschlechtergrenzen verschwimmen in der Modeindustrie seit Jahren. Stars wie Harry Styles zeigen sich selbstbewusst in Rock oder Kleid auf dem roten Teppich oder lackieren ihre Nägel. Allein sexy Dessous waren bisher vom Genderless-Trend ausgenommen. Das könnte sich nun ändern, berichtet die New York Times.

"Spitzentangas und durchsichtige Unterwäsche für den Männerkörper mischen das traditionelle Lingerie-Segment auf", heißt es in dem Online-Artikel. Die meisten Produzenten kommen zwar (noch) aus der queeren Szene, doch auch immer mehr Mainstreamlabels würden den Trend aufgreifen.

Spaß am Ausdruck

Eine der ersten großen Marken, die den Trend angestoßen hat, war Rihannas Wäschelabel Savage X Fenty. Die erste Männerkollektion sei 2020 in 12 Stunden ausverkauft gewesen, heißt es aus dem Unternehmen. Eine eigene Valentinstagskollektion aus dem heurigen Jahr umfasste unter anderem kirschrote Nylon-Tops und dazu passende Unterhosen.