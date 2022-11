Keramik bis Schmuck: Die besten neuen Lifestyle-Labels aus Österreich

Nachdem die Markengründerin bereits das Logo ihres Labels selbst entworfen hatte, bewies sie auch bei der Einrichtung des Shops Erfindergeist: Der Tisch, auf dem die Schmuckstücke präsentiert werden, ist upcycled. „Ich habe einfach eine alte Vase und eine alte Tischplatte selbst gegipst.“ Eine in die Jahre gekommene Ikea-Kommode, die „eigentlich zum Wegwerfen war“, hat die Designerin ebenfalls auf Vordermann gebracht.

Bozkir sieht das Pop-up auch als eine Art Testphase: Wenn es gut läuft, könnte der Traum vom dauerhaften Ladenlokal in Erfüllung gehen.

One Of A Kind: Handgemachte Keramik

In der Mode- und Beautybranche hat sich die Wienerin Carola Pojer einen Namen als eine der erfolgreichsten heimischen Influencerinnen gemacht. Mit ihrer Marke One Of A Kind bietet die Kreativdirektorin seit Kurzem handgefertigte Keramik an. „Meinen ersten Berührungspunkt mit Keramik hatte ich mit 18 Jahren, aber erst vor einem Jahr habe ich meine Liebe zu der Handwerkskunst bei einem Kurs wiederentdeckt.“ In einem kleinen Wiener Keramikstudio werden die Kaffeetassen und Schüsseln in limitierten Stückzahlen angefertigt. Bald werden Vasen erhältlich sein. Bestellungen sind über carola@viennawedekind.com möglich.