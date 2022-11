Johnny Depp: Auftritt bei Rihannas Savage-X-Fenty-Modeschau sorgt für Aufregung

Am 9. November kann man die Lingerie-Modeschau von Sängerin Rihannas Savage X Fenty-Modelabel live streamen. Für Gesprächsstoff sorgt sie aber bereits Tage davor. Der Grund: Schauspieler Johnny Depp wird - in einer noch nicht öffentlich definierten Rolle - Teil der Veranstaltung sein.

Er ist bei Weitem nicht der erste Prominente, der bei einer von Rihannas Fashionshows beteiligt war. Er ist jedoch der erste, der einen vor den Augen der Weltöffentlichkeit ausgetragenen, wochenlangen Verleumdungsprozess mit seiner Ex-Frau hinter sich hat, in dem sich das ehemalige Paar gegenseitig häusliche Gewalt vorwarf.

Die Jury stellte sich in den meisten Punkten auf die Seite Depps, gab jedoch in anderen auch seiner Ex-Frau Amber Heard recht. Ihr schlug während des live übertragenen Prozesses, den der Guardian "Eine Orgie der Misogynie" nannte, besonders in den Sozialen Medien eine Welle an Hass entgegen. Es gibt jedoch nach wie vor viele, die sich auf ihre Seite stellen und der Meinung sind, dass dem Schauspieler keine öffentliche Bühne mehr geboten werden solle.