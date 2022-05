Jill Biden eröffnete Mode-Ausstellung im New Yorker Metropolitan Museum

Jill Biden war auf Einladung von "Vogue"-Chefin Anna Wintour zur Eröffnung der Ausstellung erschienen. Beide sahen sich die Schau danach gemeinsam an. Am Montagabend (Ortszeit) sollte die Eröffnung der Schau traditionell mit der starbesetzten Met-Gala gefeiert werden - einer alljährlichen Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Schon am Vormittag warteten Fans vor dem Museum trotz regnerischen Wetters auf angekündigte Stars wie etwa Blake Lively und Ryan Reynolds.

Die Ausstellung "In America: An Anthology of Fashion" zeichnet mit Hilfe von rund 100 Kleidungsstücken die Entwicklung der amerikanischen Mode vom 19. bis ins 20. Jahrhundert auf. Es handelt sich um den zweiten Teil der bereits laufenden Schau "In America: A Lexicon of Fashion". Am 7. Mai eröffnet die Ausstellung ihre Türen für alle Besucher und soll, wie auch der erste Teil, bis zum 5. September zu sehen sein.