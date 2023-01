Jellyfish und Butterfly: Die neuen, viralen Trendfrisuren

Wem das zu extrem ist, will sich vielleicht am derzeit auf Tiktok kursierenden Butterfly-Cut versuchen. Er steht, so hei√üt es, jeder Gesichtsform und so gut wie allen Haartypen. F√ľr den sanft durchgestuften Look muss man nicht einmal einen Friseurtermin buchen - so man denn mutig genug ist. Stylist Brad Mondo macht es in seinem, bisher knapp 23 Millionen Mal aufgerufenen Video, vor. Man zieht eine gerade Linie quer √ľber den Hinterkopf und teilt die Haare in zwei Partien ab. Mit nur zwei Schnitten ist es getan, zeigt er vor: