Inklusion in der Modewelt: Die besonderen Cover der britischen Vogue

Einer breiteren Masse ist wohl Selma Blair bekannt. Die Schauspielerin ging 2018 mit ihrer Multiple-Sklerose-Diagnose an die Öffentlichkeit. Im Gespräch mit der Vogue erklärt sie ihre Motivation, an der Coverserie teilzunehmen - und sich selbstverständlich mit ihrem Gehstock fotografieren zu lassen: "So viele junge Menschen haben angefangen, ihre Stöcke auch in der Öffentlichkeit zu akzeptieren. Ich bin davon überzeugt, Repräsentation ist wichtig. Wenn sie dabei helfen kann, Stigmata oder auch überbordende Neugier zu beseitigen, dann ist das großartig." Am Titelbild sieht man sie im nudefarbenen Kleid von Valentino.