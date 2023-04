Gwyneth Paltrows Prozess-Outfits und der Hype um "stillen Luxus"

So perfektionierte Paltrow in den vergangenen Tagen einen Look, der als "Stealth Luxuy", also "stiller Luxus" bekannt ist: hochwertige Stoffe, klassische Schnitte - und vor allem stolze Preise.

Mal erschien die Schauspielerin von Kopf bis Fu├č in Prada, dann in einem olivgr├╝nen Mantel des Luxusmodelabels The Row und einem Strickpullover von Loro Piana. Eine ├╝bergro├če Brille, die sie an einem Tag lancierte, wurde von den einen als Provokation verstanden (schlie├člich wurde Paltrow von einem pensionierten Optiker geklagt). Andere erkannten darin den Look des Serienm├Ârders Jeffrey Dahmer.

Und auch sonst wurde reichlich ├╝ber Paltrows Auftritt spekuliert. Ist die Lederhose vegan? Sind die Stiefel Timberlands oder doch von C├ęline? Und was trinkt sie da eigentlich die ganze Zeit? Ein ├ťberblick.