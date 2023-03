US-Geschworene entschieden im Prozess um Gwyneth Paltrow

Hollywood-Star Gwyneth Paltrow (50) hat in einem Schadenersatzprozess um einen Skiunfall einen Sieg errungen. Acht Geschworene im US-Staat Utah entschieden am Donnerstag (Ortszeit), dass die Schauspielerin keine Schuld an dem Unfall hatte, der sich 2016 zugetragen hatte.

Die Jury gab dagegen dem KlÀger, einem heute 76-JÀhrigen, die komplette Schuld an dem Vorfall. Er muss ihr nun eine symbolische EntschÀdigung von einem US-Dollar zahlen.