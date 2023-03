Gwyneth Paltrow: Spott für Peinlich-Aussage vor Gericht

Eine Anwältin des Klägers schlug während Paltrows Aussage vor, die Schauspielerin und ihr Mandant sollten die Unfall-Szene nachspielen. Doch der Richter gab einem Einspruch statt. Also ging die Anwältin im Gerichtssaal umher und versuchte den Unfall nachzustellen. Die Aussage Paltrows ("Shakespeare in Love", "Avengers: Endgame") wurde live übertragen. Der Prozess solle voraussichtlich rund eine Woche dauern, berichteten US-Medien. Es werde erwartet, dass Paltrows Kinder und ihr Ehemann, die bei dem Unfall dabei waren, in der kommenden Woche aussagen, ebenso wie der Kläger.

Paltrow hat eine Gegenklage eingereicht. Sie fordert einen Dollar und die Erstattung ihrer Anwaltskosten. Acht Geschworene müssen in dem Verfahren eine Entscheidung treffen.

Paltrow: Spott für Peinlich-Aussage vor Gericht

Eine Aussage, die Paltrow vor Gericht getätigt hat, sorgt aktuell aber für viel Spott in den sozialen Medien: Während einer der Verhandlungstage wurde Paltrow unter anderem nach den Verlusten gefragt, die sie selbst durch den Unfall erlitten hatte. Sie antwortete dann mit der mittlerweile berüchtigten Zeile: "Nun, wir haben einen halben Skitag verloren." Auf Twitter wurde die Schauspielerin dafür von zahlreichen Usern aufgezogen.