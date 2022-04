Giorgio Armani über die neuen Trends, Umbrüche und Reue

Giorgio Armani ist 85 Jahre alt, einer der reichsten Menschen der Welt und könnte seinen Ruhestand auf der eignen Luxus-Yacht genießen. Stattdessen arbeitet der legendäre Modedesigner nach wie vor tagtäglich in seinem Mailänder Atelier. Das Medizinstudium hat der Italiener einst für einen Job als Schaufensterdekorateur geschmissen, um danach eines der weltweit größten Modeimperien aufzubauen. Bis heute leitet er den Konzern im Alleingang.

Mit dem KURIER hat Armani über die größten Umbrüche in der Modewelt gesprochen, welche Trends er ausmacht und was er in seinem Leben bereut.

KURIER: Das Jahr 2019 geht zu Ende und damit auch ein Jahrzehnt. Welches Fazit ziehen Sie über die Modewelt der vergangenen Jahre? Giorgio Armani: Diese Dekade brachte den größten Wandel, an den ich mich zeit meines Lebens erinnern kann. Zum einen trat E-Commerce den Siegeszug an und wir mussten überlegen, wie sich Armani online authentisch präsentieren kann – aber auch, was wir in unseren Geschäften bieten, um ein Erlebnis zu schaffen.

Zum anderen wuchs das Problembewusstsein in Bezug auf Nachhaltigkeit. Wir versuchen, so umweltschonend wie möglich zu arbeiten, schauen genau auf unsere Lieferanten und wissen um unseren Part in der Klimakrise.