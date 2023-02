Fendi zeigt bei der Mailänder Fashion Week Punk-Eleganz

Klassisch, elegant und mit einem Hauch von Punk: So zieht Fendi seine Models in der Mailänder Show an, so sieht das italienische Luxuslabel Frauen im Herbst/Winter 2023/24. Die Präsentation war der erste Höhepunkt der laufenden Fashion Week mit den neuesten Kreationen der italienischen Designerelite.

Inspiriert von Eigensinn

Kim Jones, der künstlerische Leiter von Fendis Damensegment, ließ sich für diese Kollektion von Delfina Delettrez Fendi inspirieren, einem Spross der Modedynastie, die als Schmuckdesignerin tätig ist. „Da ist ganz viel Chic, aber auch jede Menge Eigensinn in ihrer Art Fendi zu tragen. Und das liebe ich“, wird er in dem die Kollektion begleitenden Pressetext zitiert.