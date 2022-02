Die schönsten Looks vom roten Teppich der SAG-Awards

Im Schatten der Ukraine-Krise traf sich Hollywoods Schauspiel-Elite am Sonntagabend zur 28. Verleihung der Screen-Actors-Guild-Awards in Los Angeles. Nachdem das Event im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, hüllten sich die Stars heuer wieder in große Roben. Einige setzten auf kräftiges Pink und frühlingshaftes Pastell, andere ließen in zeitlosem Schwarz und glitzerndem Silber alten Hollywood-Glamour hochleben.