Lady Gaga und Bradley Cooper: Emotionales Wiedersehen bei den SAG-Awards

Am 27. Februar wurden im Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien, zum 28. Mal die Screen Actors Guild-Awards vergeben. Der Preis f├╝r den besten Hauptdarsteller ging in diesem Jahr an Will Smith ("King Richard"), Jessica Chastain ("The Eyes of Tammy Faye") wurde in der Kategorie beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet. Das Geh├Ârlosen-Drama "Coda" gewann den Ensemble-Preis. Nominiert waren auch die beiden ehemaligen "A Star is Born"-Co-Stars Bradley Cooper and Lady Gaga, die bei den SAG-Awards ein emotionales Wiedersehen gefeiert haben.

Gaga und Cooper: R├╝hrende Wiedervereinigung

Fotos der beiden Schauspieler zeigen, wie herzlich dieses ausgefallen ist. Cooper l├Ąchelte von Ohr zu Ohr, als er Gaga im Publikum bemerkte und auf diese zuging. Es folgte eine innige Umarmung und ein freudiges Gespr├Ąch. Anschlie├čend posierten die beiden Seite an Seite f├╝r ein gemeinsames Foto.