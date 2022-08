Design Comeback: John Galliano kehrt nach über 10 Jahren zurück

„Ein Talent solchen Ausmaßes findet man nur sehr selten“, erklärt Wintour damals über den Exzentriker. Dann geht es Schlag auf Schlag. 1995 wird er zum Chefdesigner des Luxushauses Givenchy, ein Jahr darauf wechselt er zu Dior. Und damit kommen die erfolgreichsten Jahre auf die schillernde Persönlichkeit zu.

Promis hofieren Galliano

Promis lieben seine pompösen Volant-Roben und werden schnell zu (Party-)Freunden. Prinzessin Diana bis Madonna reißen sich um seine Entwürfe, in denen er Art-Deco-Elemente, Barock-Stil und japanische Moderne mutig mixt.

Sieben Millionen Euro Jahresverdienst erhält er Anfang der Nullerjahre. Dafür arbeitet der in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsene Sohn eines Installateurs aber auch wie verrückt. Acht Kollektionen jährlich liefert Galliano für das Luxuslabel. Der berufliche Druck sei es schließlich auch gewesen, der ihn zu derart viel Alkohol und Tabletten greifen ließ, begründet Galliano seinen weltweit verfolgten Absturz im Jahr 2011.

Alkoholsucht und Tabletten führen zum Absturz

Volltrunken beleidigt er Jugendliche in einem Lokal in Paris. Zu den Pöbeleien mischen sich antisemitische Äußerungen, am Ende schwärmt er über Hitler – alles aufgenommen von einer Betroffenen.

Dior entlässt ihn umgehend. Über Nacht wird der Überflieger zur Persona non grata im Modezirkus. Nur wenige Freunde halten in dieser Zeit noch offen zu ihm. So wie Kate Moss. Ihr Hochzeitskleid lässt das Model trotz der Affäre von ihm schneidern. Dann wird es still um den einstigen Lebemann.

Wie sehr Kollegen, Stylisten und Hollywoodstars die Arbeit des Designers aber nach wie vor schätzen, zeigen Auftritte wie jener von Jennifer Aniston, die bei den SAG Awards 2020 in einer Vintage-Robe von Galliano über den roten Teppich schritt. Davor hatte schon Nicole Kidman bei einer Dior-Ausstellung stolz erklärt, dass sie das Couturekleid von Galliano, dass sie 1997 bei den Oscars trug, einmal ihren Töchtern vererben will.