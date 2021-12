Diese jungen Design-Talente mischen die heimische Modeszene auf

Die Modewelt ist ein hartes Pflaster und steht mit seiner Schnelllebigkeit auch in Kritik. Der Nachwuchs in der Branche scheint neue Wege einzuschlagen, produziert oft nur mehr limitierte Stückzahlen, schafft sich eigene Nischen, setzt eigene Themen, hält den Rahmen teilweise bewusst klein. So würde Viktoria Peschl ihre Produktion auch nie auslagern. „Dann könnte ich auch nicht mehr hundertprozentig dahinter stehen.“

Bei Sassa Ann van Wyk im Atelier entstehen nur Einzelstücke, jeder ihrer Hüte ist ein Unikat. "Zu warten, bis ich eine ganze Kollektion zusammen hätte, könnte ich gar nicht, dafür bin ich zu ungeduldig.Sobald ein Hut fertig ist, muss ich ihn sofort herzeigen und lasse ihn fotografieren", so die Hut-Designerin.

In ihren Entwürfen verarbeitet die 24-jährige alles, was ihr in die Finger kommt. "Meine Materialien finde ich überall. Ich kaufe alte Tischtücher und Borten auf Flohmärkten, verarbeite Knöpfe oder spanne alte Hüte auf und verarbeite sie neu", so van Wyk.