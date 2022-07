Ben Affleck und Jennifer Lopez haben ganz intim in Las Vegas geheiratet. Ganz ohne viel Tamtam wie es JLo bei ihren vorigen drei Hochzeiten gemacht hatte. Auch ihre zwei Brautkleider waren für die Diva relativ dezent. Ihr Friseur Chris Appleton erklärte zudem auf Instagram, dass "Jenny from the Block" keine allzu opulente Hochsteckfrisur wollte, sondern ihr Haar natürlich und offen tragen wollte.

Altes Kleid um 5.000 Dollar

Er war es auch, der das erste Bild von Lopez in einem ihrer Hochzeitskleider zeigte. Wie nun bekannt wurde handelt es sich bei dem schulterfreien Jacquard-Kleid um eine Kreation der Marke Alexander McQueen. Das Stück bewahrte sie schon lange auf, wie sie auf ihrer Newsletter-Website verriet: „Ich habe dieses Kleid seit so vielen Jahren, und ich habe es immer aufgespart, aufgespart und aufgespart und jetzt trage ich es an meinem Hochzeitstag.“