Bye, bye "Buccal fat": Was Hollywood für schmalere Wangen tut

Konkret handelt es sich bei "Buccal fat" um Fettpolster, die im mittleren Teil des Gesichts, also zwischen Wangenknochen und Kiefer sitzen. Sie treten in der Regel im Teenageralter auf und bilden sich bis zum Alter von 50 Jahren auf natürlichem Weg zurück. Bei einer Wangenfett-Entfernung wird unter einer Lokalbetäubung durch einen feinen Schnitt in der Mundhöhle das Wangenfettgewebe teilweise oder zur Gänze entfernt.

Nach der Prozedur wird der Einschnitt wieder zugenäht. Eine äußerlich sichtbare Narbe im Gesicht bleibt nicht zurück. Die Wange ist sichtbar verschmälert und der Wangenknochen betont.

Hohe Wangenknochen

Vor allem bei jungen Hollywood-Stars soll der Eingriff immer beliebter werden. Hohe Wangenknochen und ein "erwachsener Look" sind im Vergleich zum jugendlichen "Babyface" gefragt. Doch auch bei Stars wie Angelina Jolie liegt die Jahre die Vermutung nahe, dass bei den Wangen etwas nachgeholfen wurde. Besonders wenn die Reduktion des Wagenfetts sehr plötzlich eintritt, lässt es ein "Buccal fat removal" vermuten.