Studie: In diesen Ländern sind die Menschen am eitelsten

Das Alter war in der Studie ebenfalls ein wichtiger Faktor: Die jüngsten und die ältesten Teilnehmenden widmeten ihrem Aussehen am meisten, Personen mittleren Altes am wenigsten Zeit. Das muss, so die Studienautoren, übrigens keineswegs an der Eitelkeit gewisser Altersgruppen liegen. Vielleicht haben die Jungen und Alten auch einfach mehr Zeit zur Hand, um sich aufzubrezeln, als Eltern oder Berufstätige.