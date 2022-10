Influencerinnen ließen sich halbnackt vor Botticellis Venus filmen

Zwei italienische Influencerinnen mit Millionen von Followern auf Instagram und TikTok haben sich in knapper Kleidung vor Botticellis Meisterwerk "Geburt der Venus" in den Uffizien in Florenz filmen lassen. Die beiden Influencerinnen, Alex Mucci und Eva Menta, die zusammen zehn Millionen Follower zählen, wurden in durchsichtigen schwarzen Hemden vor dem weltberühmten Bild fotografiert.

Imageschaden

"Das Museum hat sofort Maßnahmen ergriffen, um die Entfernung der nicht autorisierten Bilder von Instagram zu verlangen", teilte die Museumsleitung laut Medienangaben vom Donnerstag mit. "Offensichtlich betraten die beiden Personen das Museum mit geschlossenen Jacken und achteten darauf, dass sie vom Aufsichtspersonal nicht gesehen werden, da sie sonst, wie in anderen (seltenen) Fällen in den letzten Jahren, aus dem Museum begleitet worden wären", hieß es im Schreiben des Museums.

Der Fraktionsvorsitzende der Regierungspartei "Fratelli d'Italia" (Brüder Italiens) im Stadtrat von Florenz, Alessandro Draghi, beklagte den Imageschaden für die Uffizien. "Die Botticelli-Venus kann nicht für eine unanständige Werbung genutzt werden. Es gibt viele Diskotheken, in denen man freizügige Kleidung tragen kann, dies sollte im wichtigsten Museum von Florenz nicht geschehen", sagte Draghi.

Jean Paul Gaultier

Wegen unerlaubter Verwendung der Bilder der Botticelli-Venus hatten die Uffizien vor zwei Wochen damit gedroht, gegen das Haus des französischen Modeschöpfers Jean Paul Gaultier vor Gericht zu ziehen. Das bekannte Modehaus hat das Bild des Meisterwerks auf einigen Kleidungsstücken verwendet und diese auch in sozialen Netzwerken und auf seiner Website beworben.

Allerdings hat das Modehaus die Bilder verwendet, ohne die Erlaubnis einzuholen, den Nutzungsbedingungen zuzustimmen und die Gebühr zu entrichten, wie es das Gesetz ausdrücklich verlangt, beklagte das Museum. Nach italienischem Recht ist die Verwendung von Bildern des italienischen öffentlichen Eigentums genehmigungs- und gebührenpflichtig. Daher hatte die Rechtsabteilung der Uffizien dem Modehaus eine Unterlassungserklärung zukommen lassen, in der es aufgefordert wird, die Kleidungsstücke mit dem Venus-Bild aus dem Verkehr zu ziehen oder alternativ so schnell wie möglich mit dem Museum Kontakt aufzunehmen, um den notwendigen Handelsvertrag abzuschließen.