Bye, bye Blond: Charlize Theron mit neuer Haarfarbe kaum wiederzuerkennen

Dass Theron ihr Äußeres so stark verändert hat, ist allerdings nicht einer privaten Laune zu verdanken, sondern Teil der Vorbereitung auf ihre neue Filmrolle. Für Netflix dreht die Aktrice "Old Guard 2": "Wir brauchten etwas, das zeigt, dass die Zeit vergangen ist, deshalb haben wir den Vokuhila gewählt", sagt sie im Gespräch mit The Hollywood Reporter.