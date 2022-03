Wie man seinen strapazierten Händen etwas Gutes tun kann

Zwei Jahre Pandemie samt häufigem Händewaschen und -desinfizieren haben auch an den Händen Spuren hinterlassen. Zuletzt trugen die Wintermonate und die trockene Heizungsluft dazu bei, dass die ohnehin schon angegriffene Haut sich mittlerweile bei vielen rissig und rau anfühlt. Das kann die Wiener Dermatologin Amanda Zbyszewski bestätigen: Gerade in der Wintersaison kommen vermehrt Patienten mit Handproblemen in ihre Praxis.

Ihre Empfehlungen beginnen beim richtigen Händewaschen. „Häufiger Kontakt mit Wasser schädigt das Hautmilieu“, sagt die Ärztin. Die Hautbarriere ist bereits strapaziert, daher soll man die Hände nicht zu lange und vor allem immer lauwarm waschen – zu kaltes oder heißes Wasser trocknet zusätzlich aus. Die Seife sollte mild und pH-neutral sein.