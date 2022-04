Stilfrage: Mit welchen Looks Polaschek und Kollegen aufregten

Keinen Aufschrei, aber doch etwas Verwunderung, l├Âste hingegen der Style des neuen Bildungsministers Martin Polaschek aus. In der ZiB 2 wollte deshalb Armin Wolf von dem Neo-Politiker wissen, ob seine Frisur mittelfristig ministrabel und ├ľVP-kompatibel sei und ob Polaschek wieder zum Kurzhaarschnitt, den er fr├╝her schon einmal hatte, zur├╝ckkehren wolle. Der war auf die Frage offensichtlich vorbereitet und meinte: "Ich hoffe, dass man mich aufgrund meiner Leistungen bewerten wird und dass man sagen wird: 'Wir sind stolz darauf, einen guten Bildungsminister zu haben und dass er lange Haare hat, ist ein cooles Beiwerk┬┤." Damals war er sich noch sicher: Die Haare werden bleiben. So schnell k├Ânnen sich die Dinge ├Ąndern. Jetzt sind die Hare ab: "Ein Sommerschnitt", ist seine Begr├╝ndung.

Der Bildungsminister ist nicht der einzige, der mit seinem Outfit in die Schlagzeilen geriet, wie ein Blick in die j├╝ngste Geschichte zeigt. Man denke nur an die skurrilen Schule von Haider-Intimus Stefan Petzner oder an den ehemaligen deutschen Au├čenminister Joschka Fischer: Als der 1985 im hessischen Landtag als Umweltminister angelobt wurde, trug er wei├če Turnschuhe, was viele Deutsche als eine Ungeheuerlichkeit empfanden. Doch seither hat sich die Gesellschaft ver├Ąndert und immer mehr Krawatten verschwinden von den H├Ąlsen der Politiker.

Seither ist das ├äu├čere von Ministern und Bundeskanzlern immer wieder ein Thema, wie ein Blick in das Bildarchiv des KURIER zeigt: