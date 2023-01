Aufregung um Superstars mit Kunst-Tierköpfen bei Modenschau in Paris

Täuschend echt aussehende und lebensgroße Raubkatzenköpfe und einige Superstars haben bei den Haute-Couture-Schauen in Paris das Publikum begeistert. Besonders US-Unternehmerin und Realitystar Kylie Jenner zog die Blicke bei der Schiaparelli-Show, zu der sie als Gast kam, auf sich. Jenner trug eines der Kleider der Frühling/Sommer-Kollektion, die auch auf dem Laufsteg gezeigt wurden - mit einem riesigen Löwenkopf vor der Brust.

"Leo Couture"

Zu dem Löwenkopf gesellten sich zudem ein Schneeleoparden-Schädel und ein Wolf, die in form von Couture-Kleidern über den Runway geschickt wurden - und Supermodels wie Irina Shayk und Naomi Campbell. Unter dem Titel "Leo Couture" schrieb Schiaparelli, dass für die Herstellung der Looks keine Tiere zu Schaden gekommen seien. Das Label postete die Looks auf seinem Instagram-Account: Der Löwe bestehe aus Schaumstoff, Wolle und Seide und sei handbemalt. "Um so lebensecht wie möglich auszusehen und die Pracht der Natur zu feiern."