"And Just Like That" Staffel 2: Neue Looks von Carrie und Co.

Das erste Promobild für die zweite Staffel von "And Just Like That" wurde gerade veröffentlicht, auf dem auch verraten wird, wann die zweite Season startet: Am 22. Juni ist es auf HBO und Sky soweit - Carrie, Miranda und Charlotte leben, lachen und weinen wieder in New York miteinander.

Schon die erste Staffel der Fortsetzung von "Sex And The City" war ein großer Erfolg - mit vielen Überraschungen und Wendungen soll das auch mit den neuen Folgen der Fall sein. Angeblich haben sich die Produzenten die Kritik an Staffel eins zu Herzen genommen - Fans wollten mehr Sex und mehr City in der Show. Das sollen sie nun scheinbar bekommen.