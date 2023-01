30.000 Kristalle: Doja Cat im dramatischen Ganzkörper-Look

Das auffällige Outfit wurde von Schiaparelli-Kreativdirektor Daniel Roseberry entworfen. Die neueste Kollektion des Labels trägt den Titel "Inferno Couture" und ist laut Roseberry von Dantes "Inferno" und den neun Kreisen der Hölle inspiriert.

"Dojas Inferno"

In den sozialen Medien beschrieb Visagistin McGrath den Look am Montag als "Doja's Inferno". Die Maskenbildnerin postete auch ein Zeitraffervideo, das zeigt, wie ihr Team die Haut des Stars bemalt und Tausende von Kristallen von Hand aufträgt.

Doja Cat kam mit ihrem Stylisten Brett Alan Nelson zur Show, der einen passenden roten Anzug und eine lange Jacke von Vetements trug. Sie nahm ihren Platz in der ersten Reihe ein, nur wenige Meter von Reality-TV-Star Kylie Jenner entfernt, die ebenfalls mit einem schwarzen, trägerlosen Samtkleid, das mit einem lebensgroßen, falschen Löwenkopf verziert war, für Furore sorgte.