Mission Rosetta: Philae ist gelandet

Kometenhafter Abstieg

Die abgetrennte Sonde wird nach 7 Stunden auf die Kometenoberfläche auftreffen. Damit der waschmaschinengroße, mit wissenschaftlichen Geräten gefüllte Landeroboter nicht wieder in den Weltraum zurückfedert, wird er bei Bodenberührung mit 3 Eisschrauben fixiert. Der Lander Philae hat weder eigenen Antrieb noch Bremsen, sie ist eine Ummantelung für wissenschaftliche Instrumente, Spektrometer, Mikroskope, Kameras und ein kleiner Ofen sind in der Hülle untergebracht. Ein Bohrer dient sowohl der Fixierung am Boden. In den Bohrer, der 20 cm tief in den Untergrund eindringen kann, sind zugleich Mess- und Analysegeräte eingebaut. Der Ausfalls einer Landevorrichtung, einer Anpressdüse, hat den Technikern im Kontrollzentrum in Darmstadt Kopfzerbrechen bereitet. Landungs-Leiter Stephan Ulamec gab aber schließlich doch das "Go" für den Landevorgang: "Wir werden einiges Glück brauchen, damit wir nicht auf einem Felsen oder einem Steilhang aufsetzen." Die geplante Landung wird von der ESA als Meilenstein betrachtet. Manche Experten vergleichen das Manöver mit der Mondlandung 1969.

Geht alles nach Plan, dh. die Landesonde steht gerade und alle Instrumente funktionieren einwandfrei, beginnen bald nach dem Aufsetzen die physikalischen und chemischen Messungen.