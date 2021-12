Wenn der Arzt Rassist ist: Deutsche Politikerin erhebt Vorwürfe

Sie betont, dass es für sie nicht um den einzelnen Arzt konkret, sondern das strukturelle Problem hinter Rassismus geht: „Ich sage das nicht, weil ich von euch Mitleid möchte. Ich sage das um eine Sichtbarkeit herzustellen. Ich sage das, weil das der Alltag von so vielen schwarzen Menschen ist“.

„Ich will nur alle anhalten, wenn ihr so etwas mitbekommt, wie zum Beispiel mit eurer Zimmernachbarin gesprochen wird: Seid sensibel, supportet die Leute. Das ist einfach scheiße in dieser hilflosen Situation, wenn man so untergeordnet ist, sich selbst zu wehren" sagt sie abschließend an ihr Publikum.

Eine starke Stimme für Minderheiten

Als Referentin für Diversitätsentwicklung setzt sich Mahn für die Rechte von People of Colour ein. Erst vor wenigen Wochen sorgte die Frankfurterin für Schlagzeilen, als sie die Verleihung des Friedenspreises unterbrach und den Umgang der Messe mit rechtsextremen Verlagen kritisierte. Nach ihrem Auftritt wurde die Lokalpolitikerin mehrfach Opfer von übelsten rassistischen Anfeindungen.