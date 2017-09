Aus seinem Faible für Schönheitsköniginnen macht Donald Trump kein Geheimnis. Dass diese Liebe nicht auf Gegenseitigkeit beruht, zeigen aktuelle Statements verschiedener US-amerikanischer Mannequins, darunter Margana Wood, ihres Zeichens amtierende Miss Texas. Bei der Wahl zur Miss America 2018 am 10. September wurde Wood, die am Ende den fünften Platz belegte, auf die Vorfälle von Charlottesville und die Reaktion des US-Präsidenten auf die rechtextremen Gewaltakte angesprochen.

Weil er nach den Auseinandersetzungen zunächst nur von Gewalt auf beiden Seiten sprach, stand Trump Anfang August massiv in der Kritik. Woods Position in der Causa: "Es war ganz offensichtlich, dass das ein terroristischer Anschlag war und ich glaube, dass Präsident Donald Trump dazu viel früher ein Statement abgeben hätte sollen, um dafür zu sorgen, dass sich alle Amerikaner sicher fühlen."

Miss Texas was asked if Trump handled Charlottesville badly. She, uh ... didn't play. ???????? #MissAmerica pic.twitter.com/5JMT4tBpeL

Cara Mund aus dem Bundesstaat North Dakota, die den Wettbewerb schließlich für sich entscheiden konnte, kritisierte auf der Bühne die Klimapolitik des Präsidenten und seinen Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. "Es ist eine schlechte Entscheidung", sagte Mund. Und weiter: "Es gibt Belege dafür, dass der Klimawandel existiert und wir müssen einen Platz am Tisch haben." Gegenüber der Nachrichtenagentur AP sagte Mund jedoch, dass sie Trump und seine Politik grundsätzlich gut heiße: "Ich stimme vielleicht nicht mit allen seinen Meinungen überein, aber das heißt nicht, dass ich den Präsidenten nicht unterstütze."

Miss North Dakota Cara Mund, who says Trump was wrong to pull out of Paris climate accord, named #MissAmerica2018. https://t.co/ZI7By6AAiP