Mann von Baby in Flugzeug genervt: Mutter schreibt offenen Brief

Die Bloggerin Stephanie Hollifield hat auf der Facebook-Seite Momstrosity in einem Posting ihre Erfahrungen mit einem Flugzeugpassagier geteilt, der von ihrem zweijährigen Kind genervt war. In dem offenen Brief schreibt sie, dass es das erste Mal gewesen sei, dass sie mit einem Kind geflogen sei. Sie sei nervös gewesen, vor allem, weil sich ihre Tochter gerade erst von einer Nebenhöhlenentzündung erholte. Der Mann, der vor Mutter und Tochter im Flugzeug in der Reihe saß, habe von Anfang an "dramatisch geschnaubt". Er habe so zeigen wollen, dass er "durch unsere Gegenwart genervt war".

"Habe alles in meiner Macht stehende getan"

Trotz der Vorbereitungen, die Hollifield vor der Reise getroffen hatte, begann ihre Tochter zu weinen und zu schreien, als das Flugzeug abhob. "Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, um sie ruhig und still zu halten. Ich brachte sie zum Schweigen und stellte sicher, dass ihre kleinen Füße nicht auf Ihren Sitz herumtreten", schrieb sie. Ihre Tochter sei sehr erschöpft gewesen. "Sie haben aber weiter in sich hineingemurmelt und über Ihre Schulter geschaut. Ich habe mich bei allen um mich herum entschuldigt und hätte fast selbst zu weinen angefangen."