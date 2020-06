Mac und iPhone rücken näher zusammen

iPhone

Die virtuelle Tastatur vonunderhält mit QuickType eine Wort-Vorhersage. Diese analysiert nicht nur was man schreibt, sondern auch an wen man schreibt. Für berufliche SMS werden also andere Worte vorgeschlagen als für Nachrichten an die Kinder. Die Vorhersage soll auch erkennen, welche Antworten man auf Fragen geben will. Erhält man etwa die Nachricht: "Willst du heute Essen oder insgehen?" werden die Antworten "Essen" und "" vorgeschlagen.

Sollte man die virtuelle Tastatur von Apple nicht mögen, kann man bei iOS 8 nun erstmals Tastaturen anderer Anbieter verwenden. Auch bei weiteren Themen zeigt sich Apple überraschend offen. So dürfen Apps von Drittherstellern "TouchID" nutzen – also das Identifizieren des Nutzers per Fingerabdruck.

Die bereits im Vorfeld durchgesickerte Smart-Home-Schnittstelle "HomeKit" wurde ebenfalls bestätigt. Apple arbeitet laut eigenen Angaben mit führenden Anbietern von Heimautomatisierung zusammen, nannte aber weder Hersteller noch Produkte.

