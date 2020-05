LTE im Test: Immerhin schneller als 2010

Upload

Upload

Im Bus (13A) und in der Straßenbahn (5) wurde die LTE-Verbindung bis auf einen kurzen Ausfall konstant gehalten. Enttäuschend erwies sich die Leistung in der U-Bahn. In der U4 kam überhaupt keine Verbindung zustande, in der U1 muss man mit 1,7 Mbit/s beim Download und 0,15 Mbit/s beimauskommen - allerdings kommt hier nicht die vierte, sondern die dritte Mobilfunk-Generation zum Einsatz. Im Innenraum war der höchste gemessene Wert 27,2 Mbit/s Download und 33,68 Mbit/s. Der logische Standort für diesen Wert: Der A1-Shop auf der Mariahilferstraße.

Wer im Grünen mit LTE surfen möchte, ist im Stadtpark am besten dran. Hier wurden 54,1 Mbit/s Download und 31,1 Mbit/s Upload gemessen. Wer seine Dateien schnellstmöglich runterladen will, sollte sich allerdings mitten auf den Stephansplatz setzen. Dort wurden 53,5 Mbit/s Download und 32,8 Mbit/s Upload gemessen. Bei einem Test-Download waren 143 Megabyte in 27 Sekunden auf der Festplatte. Damit wurden durchschnittlich 5,29 MB pro Sekunde gesaugt. Im Stadtpark lud der LTE-Stick 134 MB in 34 Sekunden, was 3,94 MB/s entspricht. Zum Vergleich: Im futurezone-Test 2010 lagen die Bestwerte bei 37,8 Mbit/s Download und 8 Mbit/s Upload. Bei einem Dateidownload wurden drei bis vier MB/s erreicht.



Das LTE-Netz wurde demnach innerhalb von zwei Jahren doch um ein gutes Stück leistungsfähiger. Auch der Preis ist gesunken. Zahlte man 2010 noch 490 Euro für einen LTE-Stick und danach 90 Euro monatlich, kostet der Huawei-Stick bei A1 heute 49 Euro. Den dazugehörigen Tarif gibt es um 59,90 Euro monatlich.